¢¡À¤³¦Î¦¾åºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢±­ÂôÈô±©¡Ê¤È¤ï¡¢£Ê£Á£Ì¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢£³£¸ÉÃ£³£µ¤Î£¶°Ì¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¡££³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ëÃ¥´Ô¤ÏÆ¨¤·¤¿¡££²£°Æü¤ÎÍ½Áª¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊÑ¹¹¤»¤º¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®²¬º»´õ½Å¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜµ­Ï¿¤ò½Ð¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¤Ï²ù¤·¤¤¤·