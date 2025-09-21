陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、国立競技場で女子走り高跳びの決勝が行われ、パリ五輪銀メダルのニコラ・オリスラガーズ（オーストラリア）が２メートル００で優勝。２位はマリア・ジョジク（ポーランド）、２メートル１０の世界記録保持者で２連覇を狙ったヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）は３位だった。銅メダルのマフチフ（ウクライナ）は１メートル９７までミスなく成功させたが、２メートル００で初めて失