「ウエスタン、ソフトバンク３−７阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに快勝した。打線は山田の遊撃への適時内野安打で先制すると、相手のミスなどから追加点を重ね、八回も山田に３号３ランが生まれた。山田は３安打５打点と大暴れの活躍となった。守備では五回にライナー性の浅い飛球を福島がダイビングで捕球。すぐさま送球し、飛び出した一走もアウトにするファインプレーに球場が沸いた。先発