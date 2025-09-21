10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第1話完成披露試写会が9月21日に丸の内ピカデリーで行われ、25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯連続ドラマの脚本を手がける三谷幸喜、主演の菅田将暉をはじめ、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、小林薫、アンミカ、西村瑞樹（バイきんぐ）、大水洋介（ラバーガール）、ひょう