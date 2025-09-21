◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―１阪神（２１日・神宮）ヤクルト・山野太一投手が７回無失点で４勝目を挙げた。無四球に表れるように速球、変化球とゾーンで勝負し、６回までに９奪三振。「非常に緩急も使えて、自分の思うようなピッチングができていたので、三振も狙ったところでとれたりしましたし、凄く良いピッチングができたと思います」と振り返った。雨で２度の中断があったが「気持ちを切らさず、次の打者のことを考