◆関西学生アメリカンフットボール１部▽第３節関学大４１―１７近大（２１日・神戸ユニバー）リーグ７連覇を目指す関学大が、近大を下して開幕３連勝を決めた。第２クオーター（Ｑ）が終わって１４―１４と、互いに譲らない展開。第３Ｑ、先に近大にＦＧで３点を追加されたが、今季初先発となったＱＢ星野秀太（４年）がタッチダウンパスを２本連続で決めて２７―１７に突き放すと、ＤＬ武野晋平（１年）にインターセプト