将棋の女性アマチュア日本一を決めるムアツ杯第５７期女流アマ名人戦（主催＝日本将棋連盟、特別協賛＝昭和西川株式会社、後援＝報知新聞社）が２１日、東京・渋谷区の「駒テラス西参道」で行われ、大城千花さんが優勝した。２位は上田可奈子さん、３位は川西彩遥さんと渡邊陽向子さん。最高成績は５５、５６期と準優勝。３度目の挑戦となった決勝では、２連覇中の全日本学生将棋女流名人戦決勝でも対戦経験のある上田さんを破