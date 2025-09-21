歌手で女優の南野陽子が２１日、東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子でデビュー４０周年記念コンサートツアーを行い、追加公演（１１月２７日、東京・ＮＨＫホール）の開催を発表した。同ツアーは７月２７日にＮＨＫホールで開幕。「吐息でネット」「楽園のＤｏｏｒ」などの全シングル２４曲で構成され、当時の衣装や演出を再現するステージで話題を呼んでいる。終演後、追加公演の情報がスクリーンに映し出されると、観客からは大