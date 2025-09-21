きょう（21日）午後、千葉県の東関東自動車道で軽乗用車と乗用車が衝突する事故があり、1人が死亡、4人が重軽傷を負いました。きょう午後1時半ごろ、千葉県富津市の東関東自動車道で、軽乗用車と反対車線を走っていた乗用車が衝突しました。警察によりますと、この事故で、軽乗用車の助手席に乗っていた80代くらいの男性が死亡したほか、軽乗用車の男性運転手（62）と、乗用車に乗っていた女性（30）がそれぞれ骨折などの重傷を負