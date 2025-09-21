タレントの林家ペー（83）が21日夜、東京・浅草の浅草演芸ホールで行われた寄席に出演後、報道陣の取材に応じた。妻の林家パー子も付き添った。19日に自宅で火災が発生。ポンプ車など29台が出動し、約4時間後に火は消し止められたが、火元のペー、パー子夫妻宅の約30平方メートルが焼けた。火災保険には入っていなかったという。現在「長靴でしか入れない」状況だといい「放浪しています」とピンク色のスーツケースを引き、