「陸上・世界選手権」（２１日、国立競技場）３４年ぶりの東京開催となった陸上世界選手権は９日間の熱戦を終えた。ＴＢＳの中継では２年前のオレゴン大会でキャスターを卒業した俳優の織田裕二が“復活”。連日名言を連発し、大会を盛り上げた。待ち望んだ祭典もいよいよ終了。前日にテレビ番組で世界陸上からの卒業を宣言していた織田は長くテーマソングとなっている「Ａｌｌｍｙｔｒｅａｓｕｒｅｓ」がかかった後、ラ