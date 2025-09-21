東京2025世界陸上は9日間の熱戦が幕を閉じた。大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さんは最終日の番組出演を終え、改めて陸上競技への思いを語った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手次回は2年後、中国・北京で開催される。織田さんは次の世界陸上は「私はテレビの前でビール片手に楽しみます」と口にし、スタジオを沸かせた。番組では男子3000m障害で8位入賞の三浦龍司（23、SUBARU）、男子400mで日本勢3