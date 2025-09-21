北海道知内町上雷で2025年9月21日午前7時ころ、農業用ビニールハウスが破られ、栽培していたブドウが食い荒らされているのを、ハウスを所有している70代男性が発見しました。ハウスでは男性が趣味で「ナイアガラ」や「シャインマスカット」などを栽培していましたが、そのうち7房が食べられていたということです。被害を受けてハウスの周辺には、電気柵が設置されました。現場付近には住宅が2軒あり、またクマがブドウを狙っ