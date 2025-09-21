◇セ・リーグ中日5―2巨人（2025年9月21日バンテリンD）中日の守護神・松山が3点リードの9回に登板。3人でピシャリと締めて今季43セーブ目を挙げた。先頭のリチャードをフォークで空振り三振。続く浦田を157キロの直球で遊飛に仕留め、最後は代打・大城卓をフォークで空振り三振と盤石の内容だった。昨季までの抑えで、巨人に移籍したマルティネスの後釜として今季から守護神に。43セーブは、そのマルティネスに1差