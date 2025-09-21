◇セ・リーグ中日5―2巨人（2025年9月21日バンテリンD）中日は21日、今季のホームゲームが全て終了。主催72試合の観客動員数が252万832人だったと発表した。これは実数発表が始まった05年以降で最多。これまでは08年の242万7805人が記録だった。最終戦のこの日も3万6315人のファンが集結。試合後のセレモニーで井上監督は「9月に入ってから失速してしまった。ただ、投手も野手も牛歩、ゆっくりの歩みだけど少しずつ成