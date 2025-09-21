（資料写真）２１日午後４時４０分ごろ、大磯町高麗２丁目の国道１号で、小田原市に住む男性（３４）のオートバイと回送運転中の路線バスが衝突した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。大磯署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、バスを運転していた大磯町に住む男（６１）を現行犯逮捕。容疑を同致死に切り替えて調べている。署によると、男は「バイクがセンターラインをはみ出して