◆阪神大学リーグ第３節２回戦関西国際大１１―２関西外大＝７回コールド＝（２１日・ほっともっとフィールド神戸）開幕節、第２節と未勝利だった関西国際大が、今季初の連勝を飾った。初回２死、田中武斗中堅手（３年）が直球を左翼スタンドへ先制ソロ。「打った瞬間入ったなと思った。流れをつくる一打を打てて良かった」と振り返った。２０日は１―１の９回に杉山大宙右翼手（１年）の本塁打で初勝利を決めた。「接戦を