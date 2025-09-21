女優の本上まなみ（50）が21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。夫との結婚のきっかけを語った。本上は02年に18歳年上の雑誌編集者（当時）と結婚した。番組では、結婚に踏み切った経緯として「それこそ写真週刊誌とかに何回か撮影されたことがあって…」と切り出した。そして「最終的には“クリスマスに入籍する”っていう記事を書こうと思ってる、みたいな情報が漏れ伝わってきて。それは