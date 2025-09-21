「東京2025世界陸上」スペシャルアンバサダーの織田裕二（57）が21日、TBSの中継に生出演。全競技日程を終え、“胸熱シーン”に男子110メートル障害5位の村竹ラシッド（23＝JAL）のインタビューを挙げた。メダルを狙った村竹は、決勝の舞台で力及ばず5位に終わった。インタビューでは「何が足りなかったんだろうなって」と声を絞り出し、「何が今まで違ったかな。パリ終わってからの1年間、本気でメダル獲りに必死に練習して…