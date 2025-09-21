タレントの林家ペーさんが、東京・浅草演芸ホールで行われる9月下席の夜の部に出演。出番後には、パー子さんと一緒に取材に応じました。 【写真を見る】【 林家ペー・パー子 】パー子さんの火傷は「痛くない」焦げた衣装は「洗う間もなく 3日着ている」ペーさんは、火事について“夢にも思わなかった。気持ちは複雑”と、胸中を告白。それでも報道陣に“ごめんね”と気を使いつつ、カメラの多さに“ドッキリ番組じゃない