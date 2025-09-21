JR北海道は2025年9月21日、低気圧の接近による大雨でJR根室線の浦幌駅から上厚内駅間で線路を支える土台部分が流出し9月22日に一部区間で終日運転を見合わせると発表しました。対象となるのはJR根室線の池田駅ー釧路駅間の上下線で、始発から終日と、JR釧網線の釧路駅ー網走駅間の上下線、始発から午後1時半ごろまでです。このほか、大雨や強風による線路上の倒木などもあり、特急12本と普通列車43本の合わせて55本の