先発した横浜ＤｅＮＡの平良＝横浜（立石祐志写す）◇横浜ＤｅＮＡ７−２広島（横浜スタジアム）平良が広島戦で２試合連続の白星を挙げた。五回裏終了後に２５分間の雨天中断を挟んだが、影響を感じさせない丁寧な投球で６回２失点とまとめた。横浜スタジアムでは２０２３年９月８日から１０試合に登板し、負けなしの５勝。防御率は１点台と抜群の相性を誇る。豊富な先発陣にあって、間隔を空けて登板が続く中、調整をこなし
