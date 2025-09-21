今年も悪夢の９月――。広島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に２―７で敗れ、今月２度目の５連敗となった。先発・常広羽也斗投手（２４）が試合序盤からＤｅＮＡ打線につるべ打ちに合い、４回７安打７失点（自責６）とゲームをつくれず。打線も２得点と覇気もなく、大敗した。２年連続のＢクラスが２０日に決定し、残り４試合を残し、今月は５勝１３敗。昨年５勝２０敗と同様、シーズン終盤での失速は今年も同様に繰り返された