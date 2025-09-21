なんて優しいんだ……！ YouTubeチャンネル「Life with Malamutes」では、子猫が大きな犬に挑む様子が配信され、動画のコメント欄には「怖いもの知らずの子猫の勇姿がかわいい」「寛大すぎて感動する」の声が続出しました。「もうかまないでね」の願いかなわず…注目を集めたのは「Milo and Niko fluff battle」という動画。なにやら子猫の「マイロ」が、犬の「ニコ」の顔の上にそっと覆いかぶさっています。そして次の瞬間、