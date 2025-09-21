◆世界陸上第９日（２１日、国立競技場）男子４００メートルリレー決勝に日本チームが登場。メンバーは１走から小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の予選と同じラインナップで臨み、６位に終わりメダル獲得はならなかった。１位はノア・ライルズがアンカーをつとめたアメリカだった。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は