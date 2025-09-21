スターマー英首相＝16日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】スターマー英首相とカナダのカーニー首相は21日、パレスチナを正式に国家承認したとそれぞれ発表した。承認は先進7カ国（G7）で初めて。オーストラリア政府も21日、国家承認した。フランスも近く承認する意向を表明している。人道危機が深刻化するパレスチナ自治区ガザに攻撃を続けるイスラエルに対し、足並みをそろえて圧力を強めた。英政府は声明で「歴