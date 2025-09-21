◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）９日間におよぶ熱戦の激戦は、閉会セレモニーが終わっても続いた。男子円盤投げ決勝は、予定の午後８時１０分に競技は始まったものの、突然の大雨に見舞われ２人投げた時点で中断。大柄な選手たちは１つの傘をシェアするなどして一度グラウンドから引き上げた。約２時間に再開した。しかしサークルは雨でぬれて滑りやすい状態でファウルする選手が続出。アップシューズで投げたり、靴