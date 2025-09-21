◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―１阪神（２１日・神宮）阪神・藤川球児監督は降雨で２度中断した試合を終え、「ゲームは完敗」と受け止めた上で虎党に感謝した。「ファンの方には最後まで応援していただきましたし、ゲームも最後までできて良かったなというところですから。またあした切り替えて頑張りたいなと思います」先発の伊藤将が５回途中で１４安打８失点ＫＯ。３年目右腕の茨木は６回からプロ初登板し、２回無安