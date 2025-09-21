バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。同じマンションに住んでいた仲良し女優を明かした。この日は女優の本上まなみがスタジオにゲストとして登場。その中で、本上と20年来の親交がある人物として、陣内がVTRで素顔を語る場面があった。陣内によると、本上とはバレーボール女子元日本代表でスポーツキャスターの益子直美さんを交え