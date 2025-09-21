◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―１阪神（２１日・神宮）阪神がＶ決定後３度目の２連敗。２度の降雨中断を挟みながら、大敗した。先発の伊藤将はいずれも自己ワーストの１４安打８失点で５回途中ノックアウトを食らい、今季３敗目。高めに浮いた球をことごとく捉えられ、天敵の山田には一発を含む３安打２打点とめった打ちにされた。攻撃陣は左腕・山野の前に沈黙し、７回までに９つの三振を奪われた。それでも、８点ビハ