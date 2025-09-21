元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の動向が気になるスーパーバンタム戦線について語った。IBFがスーパーバンタム級に階級を上げた元バンタム級王者の西田凌佑（六島）に挑戦者決定戦への出場を指令した。来年5月に予定する中谷潤人（M・T）とのスーパーマッチをクリアし