【ワシントン＝中根圭一】国連は２０日、公海の生物多様性の保全と持続可能な利用を目指す国連公海等生物多様性協定（ＢＢＮＪ協定）が来年１月１７日に発効すると発表した。国際法で規制されていない唯一の領域である公海での生物保護を規定する初の協定となる。発効すると、活動を制限する海洋保護区の設定や、海底資源掘削を念頭に置いた環境影響評価が行われる。医薬品開発など海洋資源の活用で得た一部利益を途上国支援に