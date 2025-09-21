タレントの林家ペーさんが、東京・浅草演芸ホールで行われる9月下席の夜の部に出演しました。ペーさんは、19日に自宅で火災が発生してから初めての舞台となります。 【写真を見る】【 林家ペー 】 「唯一残った衣装なんです焦げてるでしょ」自宅火災後、初の舞台漫談で会場沸かせる「余談なんですけど」オチもつけるペーさんが登場すると、客席からは大きな拍手が巻き起こり、ペーさん本人も“ながっ拍手！”と、笑