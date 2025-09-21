陸上の世界選手権最終日（２１日、東京・国立競技場）、男子４００メートルリレー決勝が行われ、３大会ぶりのメダルを目指した日本は３８秒３５で６位に終わった。２０日の予選に続き、１走を担った小池祐貴（住友電工）は自身の走りを猛省した。「僕の位置から全体の走りは見えないので、何とも言えないけど、自分に関してはトップスピードをしっかり出せなかった。バトンの区間までにしっかりとスピードを上げて、もっと前で