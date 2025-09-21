「東京2025世界陸上」スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）が21日、TBSの中継に生出演。前日に今大会をもってアンバサダーを卒業する意向を示しており、放送のラストで「世界陸上」への思いを込めた“最後のあいさつ”を行った。生中継の最後に織田は目を少し潤ませながら「世界陸上は政治や戦争に左右されない真の世界一は誰かを決める2年に一度行われる陸上競技の最高峰の大会です」とし「約30年この大会を見