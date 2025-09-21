◇セ・リーグヤクルト8―1阪神（2025年9月21日神宮）ヤクルトの高津臣吾監督（56）が21日の阪神戦後、上半身の不調から7月末に復帰後、初欠場となった村上について言及した。前日から体調に不安があることを明かしており「日に日に良くはなっているので大丈夫だとは思うんですが、まだちょっとしっかり整うまで待っている状態」と慎重を期していることを示唆。今後の出場も当日の状態を見ての判断となりそうだ。一方、