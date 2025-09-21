＜大相撲九月場所＞◇中日◇21日◇東京・両国国技館【映像】腕組みで鎮座する大物タレント大相撲九月場所中日、向正面に鎮座する大物タレントの姿を中継カメラが捉えた。両腕を組み、力士の取組に頷く様子に「めっちゃ目立つやん」と驚きの声が。一方、熱戦の決着がついた直後のリアクションに「最後、お口あんぐりだったw」などツッコミの声も寄せられた。問題のシーンは前頭四枚目・若元春（荒汐）が関脇・霧島（音羽山）を