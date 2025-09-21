◇ベルギー1部ゲンク1―2サンジロワーズ（2025年9月21日ベルギー・ゲンク）ゲンクのMF伊東純也が今季リーグ戦初得点を決めた。中盤の左サイドで先発すると、0―1の後半11分にゴール左前で右からのパスに右足を合わせてネットを揺らした。フランス2部に降格したスタッド・ランスから復帰。8月28日に行われたレフ・ポズナニ（ポーランド）との欧州リーグ予選プレーオフ第2戦で得点していたが、ベルギー1部では2022年4月10