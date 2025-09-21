◇パ・リーグ楽天2―8西武（2025年9月21日楽天モバイル）楽天・三木肇監督が西武との試合後、今季限りでの現役引退を発表した岡島をねぎらった。「まずはもう、心からお疲れさんっていうことと、ありがというという思いでいっぱいですね」三木監督は19年に楽天の2軍監督に就任。1軍監督を含めて今季まで7年間、岡島と同じユニホームを着て過ごした。「彼とこのチームで一緒にできた時間、過ごしたことを振り返ると