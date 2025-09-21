「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）阪神は先発した伊藤将が中盤までに打ち込まれての大敗となった。昨季４勝、今季もここまで４勝と苦しむ左腕だが、復調へのきっかけとなる投球はできず、五回途中８失点で降板。デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏は、調子以上に配球でしのげた試合ではないかと分析する。◇◇先発した伊藤将は、たしかにボール自体、好調時のものとは言えなかった。特にフォークのボー