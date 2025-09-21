Image: Amazon.co.jp この記事は2025年4月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。皆さん、スマホリングはお持ちですか？iPhone本体価格は高額ですし、1台のスマホをできるだけ長く大切に使いたい人も多いでしょう。しかも、大型のiPhoneは、片手で持つのがなかなか大変。つい手元から落としてしまい