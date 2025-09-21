◇パ・リーグ楽天2―8西武（2025年9月21日楽天モバイル）楽天・村林が、この日現役引退を発表した岡島に敬意を込め、先発の登場曲を使用して打席に立った。岡島が日曜日に使っていたザ・ベイビースターズの「SUNDAY」で打席へ。0―5の5回2死二塁では左前適時打を放った。村林は試合後「こうやって野球をできているのも、たけさん（岡島）のおかげと言っても過言ではない」と先輩への感謝を口にした。