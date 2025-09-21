茨城県警は２１日、同県河内町で６０歳代の自営業男性が所有する倉庫からコメ約１・２トン分が盗まれる被害が発生したと発表した。倉庫は無施錠で、敷地内に防犯カメラなどは設置されていなかったといい、県警は施錠の徹底や防犯器具の設置を呼びかけている。県警によると、男性が所有する畜産場の倉庫で保管されていた食品加工用のコメ計４７袋が、２０日夜から２１日朝にかけて何者かに盗み出された。隣の倉庫にあったガソリ