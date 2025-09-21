◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―１阪神（２１日・神宮）同期生のためにも。ヤクルト・並木秀尊外野手が山野の４勝目をサポートした。２回１死一、三塁でしぶとく左前へ適時打を落とすと、５回２死二塁では左前へこの日２本目となる適時打を放った。先発の山野は２０年ドラフトの同期生で、ともに大卒とあって同い年。「山野に勝ちをつけてあげたかったのでよかったです」と笑みをみせた。