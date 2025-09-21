◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）３位の巨人は敵地でのデーゲームで中日に敗れた。その後、ナイターで２位ＤｅＮＡが広島に勝利。巨人とＤｅＮＡの差は２に広がった。すでに巨人の３位以上、ＣＳ進出は決まっているが、ＣＳ本拠地開催がかかる２位を目指している。ＤｅＮＡと巨人はともに残り６試合。直接対決は２試合残っているが、ＤｅＮＡが残り４勝２敗でいった場合、巨人は全勝し