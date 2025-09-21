IS:SUE¡ÊC¡Ë︎LAPONE GIRLS ¤³¤Î²Æ¡ÖKCON LA 2025¡×¡ÖLuckyFes'25¡×¡ÖROCK IN JAPAN FES. 2025¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø½é½Ð±é¤·ÂçÀ¹¶·¤ò¼ý¤á¤¿IS:SUE¤¬¡¢¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼¢²ì¸©¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡×°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô ±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹­¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã