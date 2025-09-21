◇セ・リーグ阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日神宮）阪神は先発・伊藤将が乱調のため大敗。優勝決定後、5勝6敗と黒星が先行した。藤川監督は「ゲームは完敗で、雨もあったりで、負けましたけど、最後まで応援していただいたし、ゲームも最後までできて良かったです」と試合を振り返った。藤川監督は乱調の伊藤将の投球など、個々には触れず「また明日切り替えて頑張ります」と結んだ。