人気演歌歌手の丘みどり（41）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、宿泊したホテルでの恐怖体験を明かした。「夜中にホテルの部屋の扉がドンドンドン。覗くとパジャマ姿の知らない人。絶対違いますよー！と部屋の中から声をかけても鳴り止まぬドンドン」と記し、夜中にホテルの部屋を何度も叩かれるという出来事に遭遇したことを告白。そして「強くなるドンドン。怖くなる丘みどんどん。恐る恐る開けてすみませーん、