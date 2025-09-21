◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-1 阪神(21日、神宮球場)ヤクルトが15安打8得点と首位阪神相手に打線爆発し大勝しました。打線は2回、6番山田哲人選手が阪神先発の伊藤将司投手から11号ソロ本塁打を放ち先制。さらに並木秀尊選手のタイムリーでもう1点を加えます。すると5回には、上位打線がチャンスをつくると下位打線もつながり打者一巡の猛攻で一挙6得点。試合中盤で大量8点のリードを奪います。一方、投げては4勝目を狙う先発