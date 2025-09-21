「陸上・世界選手権」（２１日、国立競技場）全競技終了後、ＴＢＳの中継に出演していた男子１１０メートル障害５位入賞の村竹ラシッドにサプライズが用意されていた。競馬のドウデュース、オジュウチョウサンのファンを公言している村竹のために、登場したのは両馬に騎乗していた騎手の武豊。この日阪神競馬場でレースをしていた武が花束を手に登場すると、村竹は目を丸くして驚いていた。武から「走りを乗って感触を確か